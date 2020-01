Clôture : Air France-KLM monte, Sodexo chute

Le CAC40 a touché un nouveau plus haut de plus de 12 ans dans les premiers échanges ce matin au-dessus de 6.070 points, et termine finalement à 6.43 points (+0,2%). Sodexo plonge après son point d'activité, tandis qu'Air France-KLM grimpe de 5%.