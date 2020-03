Clôture : jeudi noir pour le CAC 40

Le CAC 40 a enregistré la plus lourde chute de son histoire en pleine épidémie de coronavirus, en chutant de 12,3% à 4.044 points à la clôture. A titre de comparaison, il avait perdu 7,3%, en clôture, le jour des attentats du 11 septembre 2001, et 7,7% le 10 octobre 2008, en pleine crise des subprimes. Les déclarations de Donald Trump et les annonces peu rassurantes de la BCE ont fait dégringoler les marchés.