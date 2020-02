Ouverture : séance de consolidation

Mi-séance : le CAC 40 repasse au-dessus des 5.900 points

Le CAC 40 reprend de la hauteur, en hausse de 1,2% pour revenir sur les 5.900 points. Le coronavirus commence à passer au second plan, même si le dernier bilan reste préoccupant avec plus de 20.000 personnes contaminées et 425 morts.