Mi-séance : le CAC 40 repart à la baisse

Malgré la bonne résistance de Wall Street qui a terminé légèrement dans le vert hier soir, le CAC 40 ne parvient pas à rebondir et cède même 0,7% à la mi-séance pour descendre à 5.830 points. Il s'agit au passage d'un nouveau plus bas annuel du CAC40 qui vient de perdre plus de 3% sur la semaine suite à la propagation du coronavirus.