Clôture : le CAC 40 termine en légère hausse

Le CAC 40 a tenté un sursaut en fin de séance et clôture finalement en légère hausse (+0,2% à 6.279 points), malgré la hausse plus forte que prévu de l'inflation aux Etats-Unis. Le marché a sanctionné les publications d'Ubisoft et de CGG qui terminent en net repli.