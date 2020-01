Le CAC 40 a ouvert dans le rouge sous et est repassé sous les 6.000 points (-0,3% à 5.990 points), dans le sillage des marchés asiatiques. Les investisseurs tentent depuis trois jours de sonder le risque épidémiologique et oscillent entre vive crainte et période de soulagement. Côté valeurs, STMicroelectronics est en forme, après sa publication convaincante.