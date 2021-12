Mi-séance : le CAC 40 repasse sous les 6.800 points

La tendance se fait plus hésitante sur le CAC40 à la mi-journée, l'indice parisien recule très légèrement et repasse alors sous les 6800 points (-0,2% à 6.780 points) en attendant le rapport sur l'emploi américain. Côté valeurs, Solutions 30 et Dassault Aviation grimpent fortement...