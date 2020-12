Clôture : le CAC 40 termine dans le rouge

Nouvelle séance dans le rouge à Paris, avec un CAC40 en repli de 0,2% à 5.560 points. Le marché est toujours extrêmement prudent, d'abord à cause de la crise sanitaire, alors que les cas de contaminations grimpent aux Etats-Unis et que la situation n'est pas très rassurante non plus en Europe. Le Brexit aussi plombe la tendance.