Ouverture : le CAC 40 reprend son souffle

Après avoir clôturé au-dessus des 6.000 points pour la première fois depuis plus d'un an, le CAC 40 rejoint l'équilibre ce matin, autour des 6.030 points. La tendance de fond est toujours positive après les annonces de la BCE. Les investisseurs ont salué hier à New York l'adoption définitive par le Congrès du plan de relance de Joe Biden.