Ouverture : nouveau plus haut depuis novembre 2000

Après avoir clôturé au-dessus des 6.300 points, le CAC 40 poursuit sa hausse ce matin (+0,6% à 6.347 points) et a inscrit un nouveau plus haut depuis novembre 2000. Les annonces de la Fed ont été bien reçues et les résultats trimestriels sont bien accueillis, notamment pour Airbus, Total ou encore Nokia...