Mi-séance : le CAC 40 en hausse, l'aéronautique en soutien

Le CAC 40 gagne du terrain à la mi-séance (+0,3% à 6.413 points), les préoccupations liées aux politiques monétaires et à l'inflation étant pour l'heure reléguées au second plan. Airbus signe la plus forte hausse du palmarès après le relèvement de ses objectifs de production...