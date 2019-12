Le CAC 40 ouvre en hausse et se repositionne non loin de son record de 2019 à 5.972,17 points (+0,70% à 5.960 points). Le marché est porté par l'optimisme commercial et les indices PMI, tombés pour la France sont plutôt bien accueillis. Ils sont encore à venir pour l'Allemagne et l'UE.