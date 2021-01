Mi-séance : le CAC 40 reste à l'équilibre

Le CAC 40 évolue toujours à l'équilibre à la mi-séance (+0% à 5.663 points) et reste partagé entre l'augmentation des contaminations au Covid-19 et la perspective d'une relance budgétaire massive aux Etats-Unis. Côté valeurs, le secteur de l'aéronautique est sous pression Eramet plonge de plus de 9%...