Le CAC 40 se montre plus hésitant à l'ouverture, alors que les prises de bénéfices ont marqué la séance d'hier, après un bond de plus de 10% lors des 3 précédentes séances sous l'"effet vaccin". L'indice parisien cède 0,02% à 5.361 points. Côté valeurs, Engie, qui a confirmé ses perspectives annuelles, bondit de plus de 4%.