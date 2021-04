Ouverture : les 6.200 points tiennent

Le CAC 40 évolue en légère hausse ce matin et parvient à se maintenir au-dessus des 6.200 points (+0,2% à 6.220 points), un niveau symbolique qui avait été franchi pour la première fois depuis octobre 2000. La prudence est de mise après la clôture mitigée de Wall Street et les réactions contrastées aux résultats des banques. Publicis s'envole de plus de 3%...