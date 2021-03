Mi-séance : le CAC 40 proche des 5.800 points

Le CAC 40 se maintient en nette hausse à la mi-séance et reste proche des 5.800 points (+1,6% à 5.792 points). La tendance est soutenue par une série de bonnes nouvelles : le recul des rendements des emprunts d'Etat, les avancées sur le plan de relance aux Etats-Unis et le feu vert américain à un nouveau vaccin. Airbus et Kering prennent la tête du palmarès.