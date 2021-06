Clôture : le CAC 40 poursuit son ascension

Le CAC 40 a poursuivi sa hausse, pour terminer à 6.639 points en progression de 0,35%. Il s'agit d'un nouveau plus haut de plus de 20 ans. Les perspectives de reprise économique de plus en plus nettes ont pris le pas sur la prudence à la veille des décisions de la Fed...