Mi-séance : le CAC 40 toujours sur ses plus hauts

Le CAC 40 progresse encore à la mi-séance, se maintenant sur ses plus hauts de plus de 20 ans (+0,3% à 6.565 points) à l'approche des décisions de la BCE et des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis. Le recul inattendu de la production industrielle en Allemagne pèse sur les valeurs automobiles...