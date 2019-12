Ouverture : encore plus haut

Alors qu'il reste deux séances complètes de bourse dont celle d'aujourd'hui (le 27 et le 30 décembre), ainsi qu'une demi-séance le 31 décembre, le CAC40 semble bien installé au-dessus de la barre des 6.000 pts avec un gain de plus de 27% depuis le 1er janvier, soit la plus belle performance de l'indice depuis 1999 !