Mi-séance : le CAC 40 se rapproche de ses plus hauts annuels

Le CAC 40 progresse encore à la mi-séance (+0,4% à 6.088 points) et se rapproche de ses plus hauts annuels. L'optimisme est de retour sur l'ensemble des places financières qui constatent que le nombre des infections liées au coronavirus ralentit et que le nombre de guérisons progresse plus vite que celui des décès. Côté valeurs, Kering grimpe après sa belle publication annuelle.