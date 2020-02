Mi-séance : le CAC 40 reste plombé par le coronavirus

Le CAC 40 recule lourdement et perd 3,8% à 5.800 points à la mi-séance, les investisseurs succombant à un regain d'inquiétude concernant l'épidémie de coronavirus, alors que de nouveaux cas ont été confirmés en Corée du Sud, en Iran et en Italie. Le secteur du luxe et du tourisme sont particulièrement touchés. Air France-KLM accuse la plus forte baisse du SBF120.