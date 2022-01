Mi-séance : le CAC 40 réduit ses pertes, Atos chute de 17%

Le CAC 40 réduit ses pertes à la mi-journée, et ne perd plus que 0,1% à 7.211 points. La prudence reste de mise avec les inquiétudes liées à la politique monétaire américaine et aux tensions géopolitiques. Côté valeurs, Atos dégringole après le warning.