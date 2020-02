Rattrapé par l'amplification de la propagation du coronavirus partout dans le monde et les annonces des conséquences néfastes de l'épidémie sur les entreprises, le CAC 40 subit de nouveau une baisse conséquente ce matin, abandonnant 2,3% en début de séance et revenant ainsi à 5.560 points. Côté valeurs, le début de séance est délicat pour Safran et TechnipFMC qui ont publié leurs comptes.