Mi-séance : BNP et Total en forte hausse

Le marché parisien se reprend un peu après sa chute de plus de 4% hier, avec un CAC 40 en hausse de 1,4% à 4.439 points la mi-séance. La levée progressive des mesures de confinement dans plusieurs pays et la hausse du pétrole favorisent un retour sur les actifs risqués. BNP et Total montent après leurs résultats.