Mi-séance : retour en territoire négatif

Mi-séance : le secteur des médias s'agite

Le CAC40 a un peu réduit ses gains à la mi-séance et conserve une petite avance de + 0,3% à 6.386 points. On suit toujours ce midi TF1 et M6, dont les actions sont en forte hausse : les deux groupes audiovisuels sont entrés en négociations exclusives en vue de s'unir.