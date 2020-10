Clôture : les restrictions en Europe font chuter les marchés

C'est un cocktail assez déprimant qui fait chuter les marchés ce soir... Le CAC 40 lâche 2,1% et tombe à 4.837 points à cause de la crise sanitaire et des restrictions qui s'intensifient en Europe, et du plan de relance économique qui traîne toujours aux Etats-Unis.