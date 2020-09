Mi-séance : le CAC 40 dans le rouge après le rebond d'hier

Après le rebond d'hier, le CAC 40 repart à la baisse, cédant 0,4% à 4.822 points à la mi-séance. Les incertitudes sanitaires et économiques dominent toujours et les investisseurs préfèrent jouer la prudence en attendant le premier débat présidentiel aux Etats-Unis. Côté valeurs, Tarkett se distingue avec un bond de plus de 25%, après sa publication encourageante d'hier soir.