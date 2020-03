Mi-séance : le CAC 40 s'enfonce dans le rouge

Le CAC 40 abandonne plus de 4% en fin de matinée autour de 5.140 points. Il s'agit d'un nouveau plus bas annuel pour l'indice parisien, relégué 14% plus bas que son niveau du début d'année. Le coronavirus poursuit ses ravages et les investisseurs continuent de s'inquiéter pour l'économie mondiale face à sa propagation.