Ouverture : le CAC 40 dans le rouge

Le CAC 40 recule ce matin (-0,7% à 6.021 points). Les tensions sur le marché obligataire ont Wall Street hier et l'annonce d'un durcissement des mesures sanitaires dans plusieurs départements français laisse craindre une contraction plus forte de l'économie. L'automobile et les valeurs liées à la consommation reculent.