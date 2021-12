Mi-séance : le CAC 40 au-dessus des 7.000 points, le luxe et la "tech" à l'honneur

Le rebond prend de l'ampleur après de bons indicateurs, le CAC 40 qui prend plus de 2% à la mi-journée au-dessus des 7.000 points. Côté valeurs, les valeurs technologiques et celles du luxe LVMH, Kering et Hermès, très sensibles aux nouvelles en provenance de Chine, sont recherchées.