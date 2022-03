Mi-séance : le CAC 40 prend plus de 3%

Le CAC 40 prend 3,3% à 6.565 points à la mi-journée, soutenu par un optimisme prudent sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie et en attendant les annonces de la Fed ce soir. Les valeurs automobiles, technologiques et les banques se distinguent..