Clôture : le CAC 40 termine la semaine dans le rouge

Le CAC 40 clôture en baisse (-1,6% à 4.155 points) ce vendredi, et enregistre un repli hebdomadaire de plus de 4%. Les Etats-Unis inquiètent fortement, plus de 700.000 emplois non-agricoles ont été détruits le mois dernier... A Paris, les valeurs bancaires terminent dans le rouge ce soir, Natixis perd 18,7%, Société Générale 8,1% et BNP Paribas 5%.