Mi-séance : le CAC 40 accélère et repasse au-dessus des 5.600 points

Le CAC 40 gagne du terrain à la mi-séance et repasse au-dessus des 5.600 points (+0,7% à 5.605 points), après les indices PMI et l'incertitude entourant les élections sénatoriales en Géorgie. Côté valeurs, Carmat, qui compte lancer son coeur artificiel total au deuxième trimestre 2021, s'envole de plus de 9%.