Mi-séance : le CAC 40 à l'équilibre avant la BCE

Le CAC est à l'équilibre (+0,01% à 4.671 points) à la mi-séance, en attendant une réunion de la BCE. L'indice parisien est freiné par des indicateurs économiques dégradés en Europe et des résultats d'entreprises mitigés. Côté valeurs, Société Générale accuse la plus forte baisse du palmarès et perd 5% environ.