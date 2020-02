Point hebdo : le coronavirus freine les investisseurs

La menace coronavirus continue à planer au-dessus de la planète finance. La propagation du Covid-19 en Chine et ailleurs et ses répercussions sur l'économie locale et mondiale ont poussé les opérateurs à la prudence ces derniers jours. Sur la semaine, le CAC40 lâche 0,65%, à 6.030 points ce vendredi soir. L'indice parisien reste toutefois proche de ses plus haut de 12 ans.