Ouverture : le CAC 40 est stable

Le CAC 40, qui a tenté un rebond à l'ouverture, est finalement stable. L'anticipation des marchés depuis lundi était fondée et les déclarations d'Emmanuel Macron et Angela Merkel ont validé les craintes des investisseurs. Le président français a annoncé un nouveau confinement à partir de ce vendredi et jusqu'au moins le 1er décembre.