Mi-séance : Natixis chute de plus de 7%

Le CAC 40 repart à la baisse à la mi-séance, cédant plus de 1% à 4.923 points. L'issue du scrutin présidentiel n'est toujours pas connue, mais est toujours en train de tourner à la faveur du candidat démocrate Joe Biden, tandis que Donald Trump continue de dénoncer sans preuve une fraude. Coté valeurs, Natixis reste chahuté, cédant plus de 7%, après les résultats et les annonces.