A moins de 20 points du niveau symbolique des 6.000 points, le CAC40 progresse modestement de 0,25% ce matin (5.985 points). Il ne reste plus que 5 séances de Bourse en 2019 et la performance annuelle, à Paris, tend peu à peu à se cristalliser avec un CAC40 progressant de plus de 26% à ce stade.