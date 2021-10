Mi-séance : Kering, plus forte baisse du CAC 40

Le CAC 40 cède un peu de terrain à la mi-séance (-0,2% à 6.654 points), la tendance reste freinée par le secteur des matières premières avec le recul des cours du pétrole et des métaux de base et les contre-performances de certains grands noms de la cote. Kering recule de plus de 4%...