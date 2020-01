Bilan 2019 : année fructueuse pour le CAC 40

2019 a été un excellent cru pour quasiment la totalité des actifs financiers. Le CAC 40 a pris un peu plus de 26%, soit la plus belle performance de l'indice depuis 1999 ! L'indice parisien s'est négocié au plus haut depuis l'été 2007, au-dessus des 6.000 points. Côté valeurs, STMicroelectronis, LVMH et Airbus sont les grands gagnants de l'année.