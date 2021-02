Ouverture : le CAC 40 de retour au-dessus des 5.500 points

Le CAC 40 repasse au-dessus des 5.500 points, s'adjugeant plus de 1% à 5.540 points ce matin. L'apaisement semble de mise sur le front du conflit entre Wallstreetbets et fonds vendeurs à découvert, et les débats font toujours rage sur le plan de relance de 1.900 milliards de dollars, après une réunion lundi "substantielle et productive", selon la Maison blanche.