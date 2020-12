Mi-séance : le CAC 40 se maintient en hausse, optimisme sur les vaccins

Le CAC 40 reste dans le vert à la mi-séance, s'adjugeant 0,3% à 5.579 points. Les investisseurs restent optimistes, alors Pfizer et BioNTech ont franchi une étape dans la course à l'autorisation en urgence aux Etats-Unis. Côté valeurs, STMicroelectrronics chute de plus de 11%.