Clôture : Renault et Publicis en hausse

Clôture : le CAC40 gagne encore près de 2%

+1,2% hier et encore un gain de 1,9% ce soir... Nouvelle séance de forte hausse pour le CAC40 qui termine à 5.563 points. Les investisseurs ont mis leurs inquiétudes de côté et se concentrent sur Washington et les espoirs d'un compromis sur le très attendu plan de relance américain...