La rechute est brutale pour le CAC 40, qui perd 2,2% à 6.506 points. Il faut dire que les sujets d'inquiétude ne manquent pas dans les salles de marché... avec d'abord les craintes d'une hausse plus longue et plus marquée de l'inflation, alors que les prix de l'énergie n'en finissent plus de grimper... notamment le pétrole...