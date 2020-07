Clôture : Publicis s'envole de 8% !

Mi-séance : le CAC 40 rassuré par les publications d'entreprises

La Bourse de Paris reste bien orienté, avec un gain de 0,6% à 5.066 points à la mi-séance. Le marché relativise le regain de tensions entre la Chine et les Etats-Unis et est rassuré par des publications d'entreprises meilleures que prévu. Publicis est en tête du CAC 40, s'envolant de plus de 13%...