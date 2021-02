Ouverture : Capgemini et Carrefour en hausse, Airbus et Orange en baisse

Le CAC 40 a débuté la séance sur une note stable (+0,02% à 5.767 points). Le marché est occupé à analyser les publications d'entreprises, les gagnants du jour sont Carrefour et Cap Gemini, et les perdants sont Orange et Airbus...