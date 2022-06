Ouverture : le CAC 40 en décrochage vers les 6.000 points

Et c'est une séance difficile en vue qui s'annonce ce lundi avec une inflation au plafond et le moral en berne des consommateurs américains. Plombé par l'aversion au risque, le CAC 40 a ouvert en baisse de plus de 1% et se rapproche des 6.000 points.