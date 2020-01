Point hebdo : le CAC 40 au-dessus des 6.000 points

Une première semaine boursière tronquée et mouvementée pour débuter l'année ! Le CAC 40 s'adjuge 0,1% à 6.044 points sur la semaine. L'avancée sur le front commercial sino-américain et l'annonce d'un nouvel assouplissement de la Banque de populaire de Chine ont soutenu la tendance. L'annonce de la mort d'un général iranien tué par une frappe américaine, a toutefois ravivé les craintes de conflit entre l'Iran et les Etats-Unis.