Clôture : les 6.500 points sont là !

Clôture : le CAC40 rate la marche des 6.500 points

Le CAC40 est dopé par la confiance dans la reprise, et par de solides données économiques et gagne 0,7% à 6.489 points. Les 6.500 points ont même été franchis ce matin, soit un nouveau point haut depuis plus de 20 ans mais on a perdu un peu d'élan en fin de séance...