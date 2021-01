Mi-séance : le CAC 40 reprend des couleurs

Le CAC 40 rebondit à la mi-séance, s'adjugeant 0,9% à 5.520 poins et effaçant une partie des pertes de la veille. Les investisseurs préfèrent mettre de côté les inquiétudes sur le plan de relance aux Etats-Unis et sur la crise sanitaire. Côté valeurs, Interparfums prend plus de 6%, après une solide fin d'année.